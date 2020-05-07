Kötfez’de fiyat denetimleri sürüyor

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Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında ilçedeki işletmelerde fiyat denetimleri yapıyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başladığı günden itibaren ilçe genelindeki market ve fırınlarda sıkı denetimlerini sürdürüyor. Hijyen kurallarına uygulanması noktasında denetim yapan ekipler, haksız fiyat artışı konusunda raflardaki ürünlerin satış fiyatları ve faturaları arasında incelemelerde bulunuyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü ve emniyet güçlerinin de bulunduğu denetimlerle marketlerde müşterilerin arasına sosyal mesafe koyulması ve market girişlerinde el dezenfektanı bulunması gibi konularda incelemelerde bulunuyor.

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