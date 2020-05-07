Zühtü Amca'nın yüzünü güldürdüler

<br>GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, salgın nedeniyle evinden çıkamayan görme engelli Zühtü Conkara'nın (73) işlemleri, banka şubesinden gelen bir personel tarafından evinin önünde yapıldı. Conkara, kendisine bu kolaylığı sağlayan herkese teşekkür etti. <br>Gebze Cumhuriyet Mahallesi´nde yaşayan görme engelli Zühtü Conkara, virüsle mücadele kapsamında uygulanan 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle banka işlemlerini yapmak için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz´ü telefonla arayarak, yardım istedi. Başkan Büyükgöz´ün talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, banka şubesinden bir personeli beraberlerine alarak Conkara´nın evine gitti.<br>İşlemleri evinin önünde gerçekleştirilen Zühtü Conkara, "Belediye başkanımıza, ekibine ve banka çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde evimden çıkmadan işlemlerimi hallettim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-05-07 13:35:04<br>
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