İzmit Belediyesi’nden terzi ve dikiş bilen kadınlara destek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dikimevinin salgında ekonomik olarak olumsuz etkilenen terzilere ve bütçelerine katkıda bulunmak isteyen dikiş dikmeyi bilen kadınlara kapılarını açtığını duyurdu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayanlara destek vermek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Başkan Hürriyet, sağlık çalışanları için maske üretilmesi amacıyla belediye bünyesine kurulan dikimevinde işini kaybeden ya da işleri azalan terzilere, dikiş dikmeyi bilen kadınlara ev bütçelerine katkıda bulunmak için kapılarını açtığını duyurdu. İzmit Belediyesi Dikimevinde oluşturulan atölye üretimi sayesinde aynı zamanda salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen dikiş dikmeyi bilen kadınların ve terzilerin bütçesine destek sağlanması hedefleniyor.

Konu ilgili açıklamada bulunan Başkan Hürriyet, "Gerek el emeği, gerekse makineli seri maske üretimiyle tüm sağlık kuruluşlarına ve çalışanlarına var gücüyle sağlık kitleri ulaştıran, esnaflarımıza tek tek dağıttığımız maskeleri üreten ve bu zor süreçte halkımızın maske ihtiyacını karşılayan İzmit Belediyesi Dikimevi artık kent üretimine ve ekonomisine katkı sağlayacak. Dikimevimizde bu kez işleri bozulan terzilerimize ve dikiş dikmeyi bilen kadınlarımıza ev bütçelerinize katkıda bulunma imkanı sunuyoruz” dedi.

İzmit Belediyesi Dikimevinin artık sadece gönüllü olarak çalışmayacağını ifade eden Başkan Hürriyet, “Hem maske üreteceğiz hem de salgından dolayı işini kaybeden ya da dükkanını kapatmak zorunda kalan terzi esnafımıza, ev bütçesine katkı sunmak isteyen kadınlarımıza destek olacağız. Ayrıca bu projemiz sadece salgın döneminde değil, korona virüs sonrasında dikimevimizde üreteceğimiz tekstil ürünlerini de kapsayacak" diye konuştu.

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