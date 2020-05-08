İzmit’in köyleri şampiyonluk havasına girdi

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit Belediyesi kırsal kesimlerde bulunan mahallelerin isimlerine özel Kocaelispor bayraklarını köy meydanlarına asmasıyla şampiyonluk havası yaşanmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin 121314 Haziran’da kaldığı yerden devam edeceğinin açıklanmasıyla birlikte 3. Lig 2. Grup’ta en yakın rakibi karşısında 14 puan farkla lider konumda bulunan Kocaelispor’un şampiyonluk heyecanı İzmit’te yaşanmaya devam ediyor. Kocaelispor taraftarı olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit’in kırsal kesiminde bulunan mahallelerinin isimlerine özel ,“O kupaya Akmeşe’ye gelecek”, “O Kupa Kulfallı’ya gelecek” gibi Kocaelispor bayraklarını meydanlara astı. Asılan bayraklarla köylerde şampiyonluk havası oluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.