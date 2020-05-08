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İzmit Belediyesi ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor

İHA

İzmit Belediyesi ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi, ilçede bulunan esnafa hız kesmeden maske dağıtmaya devam ediyor.
Korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte başlayan esnafa maske dağıtımını sürdürüyor. Başkan Hürriyet’in kurduğu İzmit Belediyesi Dikimevinde gönüllü kadınların ürettiği sayısı 100 bini aşan maskeler başta sağlık çalışanları olmak üzere gerekli meslek grupları ve esnafa dağıtıldı.
Başkan Hürriyet’in bizzat katıldığı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi esnafıyla başlayan maske dağıtımı İzmit Belediyesi bünyesinde kurulan ekiple birlikte Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi ve Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi esnafıyla devam etti. Maske dağıtımlarının devam edeceği belirtildi.

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