Genel Sekreter Gündoğdu, Darıca’daki projeleri masaya yatırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile bir araya gelerek ilçede yapılacak olan projeleri masaya yatırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Darıca ilçesinde hayata geçirilecek projeleri görüşmek için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile bir araya geldi. Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli genelinde vatandaşların refahı için hizmetlerin süreceğinin altın çizdi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıda Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay da hazır bulundu.

Toplantıda Darıca’daki vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri ayrıntıları ile görüşen Genel Sekreter Gündoğdu, hayata geçirilecek çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti. Gündoğdu bu noktada Darıca Belediye Başkanı ile projelerin son durumunu değerlendirdiklerini kaydederek, vatandaşların kent genelinde daha huzurlu, refah ve mutlu yaşamaları için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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