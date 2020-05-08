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Toplu taşıma esnafına 5,5 milyon liralık ilk ödeme yapıldı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma esnafına "can suyu" olacak 17 milyon 600 bin TL'lik desteğin 5,5 milyon liralık ilk dilimi bugün hesaplara yatırıldı.

Toplu taşıma esnafına 5,5 milyon liralık ilk ödeme yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma esnafına “can suyu” olacak 17 milyon 600 bin TL’lik desteğin 5,5 milyon liralık ilk dilimi bugün hesaplara yatırıldı.
Korona virüs döneminde vatandaşları ve esnafı rahatlatacak çalışmalar üreten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından toplu taşıma esnafına önemli katkı sağlayacak olan ödemeler için ilk adım atıldı. Bu kapsamda Kocaeli genelinde 2 bin 180 toplu taşıma esnafını ilgilendiren 17 milyon 600 bin TL’lik desteğin ilk dilimi hesaplara yatırıldı. Yapılan destek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt bir araya geldi. Toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma esnafına can suyu olacak desteğin ilk dilimi bugün toplu taşıma esnafının hesaplarına yatırıldığı belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Salgının ardından işyerleri kapatıldı. Bu süreçte yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilen hem de sefer sayısına devam eden tek esnafımız toplu taşıma esnafımız. Onlar hem müşteri kaybettiler, hem de insanlar sokağa çıkmamasına rağmen çalışmaya devam ettiler. Biz bu durumu fark ettiğimizde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a bu konuyu ilettik, rakamları kendisine sunduk ve bu esnafımızın acilen desteklenmesi gerektiğini kendisi ile paylaştık. Başkanımız da Ankara'da ilgili bakanlarla görüştü. Cumhurbaşkanımız ile bir video konferans toplantısı yapan Başkanımız Tahir Büyükakın, bu toplantıda bu esnafımızın durumunu Cumhurbaşkanımıza iletti” dedi.
Görüşmenin ardından kısa sürede karar alındığını ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu; “Türkiye Büyük Millet Meclisimiz toplandı. Ve esnafımıza yardım yapılacağına dair bir karar alındı. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak kanunlaştı. Bu kanun hükmü özel sektörde toplu taşıma yapan, belediyemizden ruhsat alan ve izinli çalışan esnafımıza Meclis kararıyla yardım ve destek de bulunabileceğine ilişkin hükümler içeriyordu. Bu kanun yayınlanır yayınlanmaz biz hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık ve esnafımıza toplamda 17 milyon 600 bin TL destek yapılmasına karar verildi. Toplamda 17 milyon 600 bin TL desteğin ilk dilimi, 5.5 milyon lira bugün ödenecek” diye konuştu.
Toplu taşıma esnafının zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise, “Kocaeli genelinde 2 bin 180 esnafımız ciddi anlamda mağdur olmuştur. Günlük 600 bin yolcu sayımız, salgının etkisiyle 80 bine düşmüştür. Biz diğer esnaf gruplarına göre kamu adına görev yapıyor ve risk alarak sefer sayılarımızı hiç aksatmadan görevimize devam ediyoruz. Bizim ciddi anlamda maddi bir zararımız vardı. Bu zararın karşılaşması anlamında başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu çok önemli bir çalışma yaptı. Türkiye'de öncü oldular. Yapılan destekleme esnafımıza can suyu olacak. Esnafımız bu zor günlerde rahat bir nefes alacak. Emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu’ya teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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