8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de 8 yıl 20 gün ağır hapis cezasıyla aranan O.Ç. polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 yıl 20 gün ağır hapis cezasıyla aranan O.Ç.´nin İzmit´te bulunduğu yeri tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ç.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-05-08 13:39:26<br>
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