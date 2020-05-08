Kartepe’de parkların bakımı yapılıyor

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bulunan park ve bahçelerde bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi bir yandan korona virüsle mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da yol ve yeşil alanlarda onarım, bakım çalışmalarını yapıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda ve mezarlıklarda temizlik ile ot biçme çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler tarafından Kartepe genelinde 32 mahallede bulunan 152 park alanlarında otların biçilmesi, dikenliklerin temizlenmesi, bitkilerin budama çalışmalarında yüzde 70 seviyesine ulaşırken, mezarlıklarda yüzde 80 seviyesine geldi. Ekipler çalışmalarını Ramazan Bayramı’na kadar tamamlayacak. 24 tırpancı, 6 peyzaj bahçıvanı olmak üzere toplamda 30 personelle Kartepe’nin her mahallesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Evet biz parklarımızı ham yaza hem de bayrama hazırladık. Bakımlarını ihmal etmiyoruz. Çok kıymetli 65 yaş üstü çınarlarımız, 10 Mayıs da uzun bir aradan sonra ev karantinasından çıkıp, belli bir süre yürüyüş yapabilecekler, Kartepemiz’in güzel havasını soluyacaklar. Onlardan önemle rica ediyorum ki, dostlarıyla, komşularıyla karşılaşırlarsa 1.5 metre sosyal mesafe kuralını ihmal etmesinler” dedi.

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