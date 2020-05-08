Kocaeli 155 kilo eroinle yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

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Kocaeli’de Narkotik ekiplerince durdurulan ve içinde yapılan aramada 115 kilogram eroin ele geçirilen tırın sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan polis ekipler, şüpheli bir tırı takibe aldı. Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan tırda narkotik ekipleri, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Narkotik köpeğinin sürücü kabininde yoğunlaşması üzerinde kabinde yapılan aramada, sürücü koltuğunun arka zeminine çuvallar içerisinde zulalanmış 300 paket halinde 155 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulduğu olayda araç sürücüsü A.K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K. adlı tır sürücüsü, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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