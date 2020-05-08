Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, 155 kilo eroin ile yakalanan TIR sürücüsü adliyeye sevk edildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün TEM Otoyolu´nda takibe alarak durdurduğu TIR´da arama yaptı. Araçta yapılan aramada sürücü yatağının altında paketler halinde 155 kilo eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü A.K. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-05-08 14:53:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.