Otoyol kenarındaki cesedin sırrı, 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı (2)

<br>7 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otoyol kenarında cesedi bulunan soyadı tespit edilemeyen Pakistan uyruklu İslam adlı kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-05-08 16:36:51<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.