Kocaeli’de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi PlastikÇiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ediyor

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