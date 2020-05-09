Gebze'de fabrikanın çatısı yandı

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<br>Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir perde fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.<br>Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi'nde perde üretimi yapılan bir firmanın çatısında, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.<br>Bugün üretiminin olmadığı belirtilen fabrikada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU-Dİnçer AKBİR<br>2020-05-09 09:04:02<br>

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