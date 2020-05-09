Gebze'de fabrikanın çatısı yandı (2)

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<br>YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ <br>Gebze'de 2 katlı bir fabrikanın çatısında başlayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Büyük bölümü yanan çatının bir kısmında çökme meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının başlangıç noktasını ve sebebini bulmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-05-09 09:54:18<br>

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