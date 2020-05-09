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Kocaeli'de izolasyon yurtlarda sağlandı

DHA

Kocaeli'de izolasyon yurtlarda sağlandı

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy, koronavirüs teşhisi konulmuş ama hastanede yatması gerekli görülmeyen kişilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda karantinaya alındığını belirterek, "1021 odalı olan bu yurtlarımızda bugüne kadar 1173 kişi misafir edildi. Bunların 970'u taburcu edildi. Temel amacımız izolasyonun daha iyi sağlanması ve yayılmanın önlenmesi" dedi.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında Kocaeli'de koronavirüs teşhisi konulmuş, ancak sağlık durumu iyi olan ve hastanede yatmasına gerek duyulmayan vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda karantinada tutuluyor. İzmit'te bulunan Fatma Seher Hanım Yurdu, Gazi Süleyman Paşa Öğrenci Yurdu ve Semiha Ayverdi Yurdu, Körfez'de bulunan Pertev Paşa Yurdu ile Gebze'de bulunan Gebze Yurdu'nda gözlem altında tutulan vatandaşların aralıksız sağlık kontrolleri yapılıyor.<br>Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, amaçlarının koronavirüs salgını sürecinde izolasyonu daha iyi sağlamak olduğunu söyledi. Kocaeli'nin 4 ilçesinde bulunan yurtlarda karantina altına alınan kişiler için özel önlemler alındığını ifade eden Aksoy, "Kocaeli'de İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak almış olduğumuz kararlar çerçevesinde devlet hastanelerimize ek bina olarak Kredi Yurtlar Kurumu'na ait binalarımızı tahsis ettik. Ek hastane binası gibi faaliyete geçirdik. Özellikle Covid-19 tanısı konmuş kişilerden durumları iyi olanların evde izolasyon yerine bu ek binalarda izolasyonunu tamamlamasını hedefledik. Bu virüsü evde diğer aile bireylerine bulaştırma riski olabiliyor, ya da bazen evde değil diğer farklı noktalarda dolaşma durumunda olabiliyorlar" dedi.<br>Temel amaçlarının izolasyonun daha iyi sağlanması olduğunu ifade eden Vali Aksoy, açıklamasını şöyle sürdürdü: <br>"Bu ihtimalleri ortadan kaldırabilme amacıyla biz Kocaeli'de 4 ilçemizde toplam 5 yurdumuzu Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerle ilişkilendirerek bir çalışma ortaya koyduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu ek binaların temizlik, güvenlik ve yemek gibi birçok ihtiyacını karşılama konusunda bize destek veriyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden de destekler alıyoruz. Bu yurtlarda kalan kişiler 24 saat esasına göre hekimlerimiz tarafından takip edilmekte. 1021 odalı olan bu yurtlarımızda bugüne kadar 1173 kişi misafir edildi. Bunların 970 kişisi taburcu edildi. Buradaki temel amacımız izolasyonun daha iyi sağlanması ve yayılmanın önlenmesidir."<br>'GEMİ ADAMLARININ KOCAELİ'YE İNMESİNE İZİN VERDİK' <br>Kocaeli'ye demirleyen gemilerde bulunan personellerin karaya çıkmalarına izin verdiklerini söyleyen Vali Aksoy, "Kocaeli'de yaptığımız bir diğer uygulama, özellikle ticari gemilerde bulunan gemi adamlarına isteyenler varsa, Kocaeli'de inmelerine izin vererek 14 gün karantinada tutuyoruz. Bu anlamda da gemilerden inen 200'e yakın gemi personelini farklı tarihlerde karantinada tutarak, süreçlerini tamamladık. Herhangi bir virüs ihtimaline karşı da gerek liman yetkilileriyle gerekse gümrük yetkilileriyle ortak çalışmaları yürütüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZAlişan KOYUNCU<br>2020-05-09 11:14:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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