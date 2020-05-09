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İzmit Gültepe Kavşağı’na da konfor geliyor

İHA

Küp parke taş olması sebebiyle vatandaşların araç ile geçerken rahatsız olduğu İzmit Gültepe Kavşağı asfaltlanarak daha konforlu hale getirilecek.

İzmit Gültepe Kavşağı’na da konfor geliyor

Küp parke taş olması sebebiyle vatandaşların araç ile geçerken rahatsız olduğu İzmit Gültepe Kavşağı asfaltlanarak daha konforlu hale getirilecek.
Ulaşımın daha konforlu ve kesintisiz hale gelebilmesi için çalışmalarını korona virüs salgınında da sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta İzmit Büyük Seka Tüneli üzerindeki Orduevi önünde bulunan kavşakta küp parke taşları kaldırarak asfaltlamıştı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bu kez de benzer bir çalışma için tünelin Batı ucunda bulunan Gültepe Kavşağı’nda faaliyetlerine başladı. Gültepe Kavşağında araç ile seyahat eden vatandaşları rahatsız küp taşlar sökülerek yerine asfalt serilecek. Kavşaktaki küp taş parkeler söken ekipler, en kısa sürede asfalt serim çalışmasını gerçekleştirecek.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Gültepe Kavşağı’ndaki başlayan çalışmasını, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın sosyal medyadan yayınladığı video ile de duyurdu. Başkan Büyükakın paylaşımında “Başkanım Orduevi’nin asfaltı güzel oldu tamam da Gültepe Kavşağı ne olacak diyenleri duyar gibiyim. Oraya da şimdi başladık” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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