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Başkan Büyükakın, “İç pazarımızın hareketli olması en büyük avantajımız”

İHA

Başkan Büyükakın, “İç pazarımızın hareketli olması en büyük avantajımız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Tüm odalarımızla birlikte çalışacak yaşanan bu süreçten hep birlikte güçlü bir şekilde çıkacağız” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu üyeleriyle video konferans aracılığıyla görüştü. Türkiye’nin ve Kocaeli’nin yeni tip korona virüsle (Kovid19) mücadele kapsamında neler yaptığından ekonomik alandaki gelişmelere kadar ulusal ve uluslararası birçok konunun konuşulduğu görüşmede, “Korona ile mücadelede inşallah iki bayramı bir arada yaşarız. Salgın sonrası bu durum bölgesel ve küresel düzeyde çok daha büyük başarılara dönüşecektir. Bu süreçte esnaflarımızın ve iş insanlarımızın bağlı olduğu kurumlarla yani odalarla hep iletişim halinde olduk” dedi.
Süreçten en çok etkilenen esnaflara ekonomik ve gıda kolisi desteği verildiğini ifade eden Büyükakın, “Her alanda devletimizin tüm kurumlarıyla maksimum seviyede iş birliği yaparak, korona virüsü ile mücadelede üzerimize düşünen görevleri yerine getiriyoruz. Kentimizin tüm ekonomik faaliyetlerinin gelişmesi için bizlere düşen her ne varsa yapmak için gayret gösterdik, bundan sonra da elbette göstereceğiz. Beraber çalışmaya, yeni pazarlar bulmaya yani üzerimize düşen ne varsa yapmaya bizler hazırız. Bu kentin insan, ekonomik, üretim ve bilgi gibi her türlü kaynağını çok doğru kullanmamız gerekiyor” dedi.
“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak popülizmden uzak bir şekilde proje üretiyoruz” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “Yaşanan bu süreçten hep birlikte çıkacağız. Bakınız Büyükşehir Belediyemize işletmeleri nedeniyle kira ödeyen kiracılarımızdan kira almıyoruz. Çünkü, bu süreci beraber aşacağız” diye konuştu.
Kocaeli Ticaret Odası’ndan hayata geçirilmesi gereken sektörel bazda önerileri kendisiyle paylaşılmasını da isteyen Başkan Büyükakın, Tıbbi Aromatik Bitkiler projesi gibi her alanda yapılabilecek çalışmaların geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesine devam edilmesinin önemine de değindi. Yerel üreticilerimizin cesaretlendirilerek üretime dönük adım atmalarına da değinen Başkan Büyükakın, “Bu kentte beraber çalışmaya devam edeceğiz. Karşılaştığımız her sorunu birlikte çözecek, başarılarımızda birlikte mutlu olacağız” şeklinde konuştu.
Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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