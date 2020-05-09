İl Jandarma Komutanından şehit annesine Anneler Günü ziyareti

<br>Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, çığ felaketinde arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Karagöz´ün annesi Havva Karagöz´ü ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. <br>Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinde arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz´ün (26), Kartepe ilçesinde yaşayan annesi Havva Karagöz´ü Anneler Günü nedeniyle ziyaret etti. Osman Aslan, Havva Karagöz´e, "Sadece Fatih´in değil hepimizin annesisin" notuyla çiçek ve hediyeler verdi. Sosyal mesafenin korunduğu ziyarette, Kur´an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN<br>2020-05-09 15:27:30<br>
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