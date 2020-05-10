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Kocaeli'den 'tahılın başkenti'ne at yemi

DHA

Ergün AYAZAlışan KOYUNCU/BASİSKELE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Basiskele ilçesinde yem fabrikası bulunan Ayhan Zeytinoğlu, ürettikleri at yemini 'tahılın başkenti' olarak kabul edilen Avustralya'ya ihraç ettiklerini belirterek, "Avustralya dünyaya at yemi satan, kendi merkezlerinden yem üreten ve tahılın merkezi olan ülke. Dolayısıyla oraya at yemi ihraç ediyor olmanın verdiği gururu yaşıyoruz" dedi.  Basiskele'deki fabrikasında uzun yıllardır hayvan yemi üretimi yapan iş insanı Ayhan Zeytinoğlu, yaklaşık 2 sene önce at yemi üretmeye karar verdi. Kendi fabrikasında ürettiği at yemini ilk...

Kocaeli'den 'tahılın başkenti'ne at yemi

<br>Ergün AYAZAlışan KOYUNCU/BASİSKELE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Basiskele ilçesinde yem fabrikası bulunan Ayhan Zeytinoğlu, ürettikleri at yemini 'tahılın başkenti' olarak kabul edilen Avustralya'ya ihraç ettiklerini belirterek, "Avustralya dünyaya at yemi satan, kendi merkezlerinden yem üreten ve tahılın merkezi olan ülke. Dolayısıyla oraya at yemi ihraç ediyor olmanın verdiği gururu yaşıyoruz" dedi. <br>Basiskele'deki fabrikasında uzun yıllardır hayvan yemi üretimi yapan iş insanı Ayhan Zeytinoğlu, yaklaşık 2 sene önce at yemi üretmeye karar verdi. Kendi fabrikasında ürettiği at yemini ilk olarak yurt içinde bulunan firmalara dağıtan Zeytinoğlu, talep gelmesi üzerine Amerikan şirketi aracılığıyla dünyanın farklı noktalarına da ihraç etmeye başladı. Ürettiği at yeminden ayda yaklaşık 150 ton ihraç ettiğini anlatan Zeytinoğlu, en büyük talebin 'tahılın merkezi' olarak kabul edilen Avustralya'dan geldiğini söyledi.<br>'AYDA 150 TON YEM İHRAÇ EDİYORUZ'<br>Amaçlarının, ilerleyen dönemlerde pazarlarını genişleterek, daha fazla ihracat yapmak olduğunu belirten Ayhan Zeytinoğlu, "Bizim sürecimiz çok uzun. Bizim bu işe talip olmamız ve fiilen ihracata başlamamız 1,5 yılımızı aldı. 2020 yılının mart ayından bu yana da ihracata başladık. Yaklaşık olarak ayda 150 ton yem ihraç ediyoruz. Biz yem üretiminde bir ilki başlatarak Avustralya'ya yem ihraç ettik. Yem değişik bir üründür, ağır olduğu için ve fiyatı düşük olduğu için çok uzaklara gitmesi pek mümkün değildir. Ancak hem kalitemizle hem de fiyatımızla Amerikan bir şirket aracılığıyla Avustralya'ya bir ürün gönderiyoruz. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum; çünkü Avustralya, dünyaya at yemi satan, kendi merkezlerinden yem üreten ve tahılın merkezi olan bir ülke. Dolayısıyla oraya at yemi ihraç ediyor olmanın verdiği gururu yaşıyoruz. İnşallah hedefimiz bunu Orta Doğu'ya, Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere Japonya'ya kadar ihraç etmek daha sonra da Amerika pazarına girmek. Avrupa da bizim bölgemiz, Avustralya'daki başarımız devam ettikçe daha çok ihracat yapacağız, diye ümit ediyorum" diye konuştu. <br>'TAHILIN MERKEZİ OLAN ÜLKEYE TAHIL SATIYORUZ'<br>Ürettikleri at yemini 'tahılın başkenti' olarak kabul edilen Avustralya'ya ihraç ettiklerini ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "Şu anda bizim ürettiğimiz at yemini dünyada Amerika'da, Güney Kore'de ve Türkiye'de yani bizim fabrikamızda üretiliyor. Bu başarımız devam ettikçe muhtemelen ithalatçı firmalar bizim ülkemiz daha yakın olduğu için Güney Kore'den sipariş vermeyi durduracaklar ve bize sipariş vermeye başlayacaklar. Türkiye'den dünyaya çok fazla bir yem ihracatı olmuyor ama at yemi olarak biz ürün gönderiyoruz. Bu ürünün gemilerle Avustralya'ya ulaşması 60 gün sürüyor. Dolayısıyla çok gurur duyduğumuz çok önemli bir mesele. Çünkü tahılın merkezi olan bir ülkeye tahıl ürünü satıyoruz. Ürettiğimiz yemlerde herhangi bir hayvansal protein yok ve tamamen bitkisel ürünler var. Belki katma değeri olağanüstü yüksek değil ama yem olduğu için çok teknik bir ürün" dedi.<br>Şu anda fabrikalarındaki 500 ton üretim kapasitesinin 150 tonunu kullandıklarını belirten Zeytinoğlu, "Ayda 150 ton ihracat yapabiliyoruz, kapasitemiz ayda 500 tona rahatlıkla ulaşabilir ama bunun için pazarımızı genişletmemiz lazım. Bu da bizim isteğimizle olmuyor. İlerleyen dönemlerde gelen taleplere göre kapasitemizi ayda 1000 tona çıkarabiliriz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU <br>2020-05-10 09:00:54<br>

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