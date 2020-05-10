65 yaş üstü kişiler, 'engelsiz taksi' ile hava aldı

<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce 65 yaş ve üstü engellilerin dışarı çıkabilmesi için `Engelsiz Kocaeli Taksi´ ile ulaşım hizmeti verildi. Taksi ile evlerinden alınan engelliler, günler sonra sokağa çıkıp, güzel havada dolaştı. <br>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş ve üzeri engellilerin bugün için kısıtlı sürede dışarı çıkabilmeleri amacıyla `Engelsiz Kocaeli Taksi´ ile hizmete başlandı. Engelli bireyler, taksi ile evlerinden alınarak, dışarı çıkarıldı. Halise Canlı (65), kendisine refakat eden kızı ile birlikte evinden alınıp, kent merkezine getirildi. Canlı, günler sonra güzel havanın keyfini çıkardı. <br>Engelli olduğu için ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını anlatan Halise Canlı, "Salgından sonra yaşımız gereği dışarı çıkmamız yasaklandı. Ben zaten yürüme engelli olduğum için tek başıma dışarı çıkamıyordum. Belediyemizin engellilere hizmet verdiğini duydum. Aradım, Allah razı olsun gelip, beni evimden alıp, kızım ile birlikte dışarı çıkardılar. Allah devletimizden razı olsun. 45 gün sonra güneşin, temiz havanın tadını çıkardım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN<br>2020-05-10 13:55:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.