Çocuk ve gençler için parklar dezenfekte edildi

<br>İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, hafta içi dışarı çıkacak çocuk ve gençler için Kocaeli genelindeki parklarda dezenfeksiyon işlemleri başladı.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla dışarıya çıkabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, uzun bir aradan sonra dışarıya çıkacak çocuklar için Kocaeli genelindeki tüm park ve çocuk oyun alanlarında dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Dezenfeksiyon işlemine tabi tutulan parklarda çocuk ve gençlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirmesi amaçlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN<br>2020-05-10 14:23:58<br>

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