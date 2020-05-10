Büyükakın: Sokağa çıkma yasağını bir fırsat olarak değerlendiriyor ve çalışıyoruz 

<br>GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük'te yol çalışmalarını inceleyerek, "Şehrin birçok yerinde sokağa çıkma yasağını bir fırsat olarak değerlendiriyor ve çalışıyoruz. Ekiplerimiz geç saatlerde bile çalışıyorlar" dedi. <br>Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gece Gölcük Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi´nde devam eden duble yol çalışmalarını inceledi. Asfalt serimi yapan çalışanlara baklava ikram eden Başkan Büyükakın´a, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu da eşlik etti. Başkan Büyükakın asfalt serim makinesinin başına geçerek, çalışma yaptı. <br>İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Şehrin birçok yerinde sokağa çıkma yasağını bir fırsat olarak değerlendiriyor ve çalışıyoruz. Ekiplerimiz geç saatlerde bile çalışıyorlar. Ben başta yönetici arkadaşlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar gece gündüz geç vakitlere kadar çalışıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Gölcük ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Az bir zaman kaldı. Bu inşaat çalışmaları devam ederken ister istemez esnafımızın sıkıntıları oluyor. Bu sıkıntıları en aza indirmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bu süre zarfında rahatsızlık vermiş olduğumuz esnafımız da hakkını helal etsin. İnşallah çok daha hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapmak için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu şartlarda eldeki imkânın en iyisini yaptığımıza inanıyorum" dedi. <br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Sebahattin AYDIN<br>2020-05-10 15:16:14<br>

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