Polis sokağa çıkan annelere çiçek vererek günlerini kutladı 

<br>Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT´te, polisler verilen izinle dışarı çıkan 65 yaş üzeri annelere çiçek vererek Anneler Gününü kutladı. <br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına izin verilmesi nedeniyle annelere çiçek vererek Anneler Günü´nü kutladı. Günler sonra sokağa çıkarak havanın tadını çıkaran kadınlar, polislerin verdiği çiçekle duygulanırken, polislere teşekkür etti. <br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-05-10 16:47:24<br>
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