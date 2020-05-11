4'üncü katın penceresinden düşen down sendromlu Zehra öldü

<br>Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 4´üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen, down sendromlu Fatma Zehra Tokkan (6) yaşamını yitirdi.<br>Olay, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi´nde bulunan sitede meydana geldi. Down sendromlu Fatma Zehra Tokkan, iddiaya göre, 4´üncü katta bulunan dairelerinin penceresinden toprak zemine düştü. İhbarla siteye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğu ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Buradan İstanbul´daki hastaneye sevk edilen Fatma Zehra Tokkan, yaşamını yitirdi. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI<br>2020-05-11 09:53:34<br>
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