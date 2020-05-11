Yarım saatte 405 lira toplayan 11 dilenciye ceza

<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin önünde dilenen 11 kişi yakalanırken, yarım saatte 405 lira topladıkları belirlendi. Dilencilere, Kabahatler Kanunu´na göre 187´şer lira ceza kesildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Gebze´de hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atan dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Marketlerin önünde dilenen biri yaşı küçük olan 11 kişi yakalandı. Dilenciler araç içinde sosyal mesafeyi korumak açısından ayrı ayrı oturtulurken 17 kişilik araca 8 kişi, 3 kişi ise başka bir araca bindirilerek belediyeye götürüldü. 11 dilencinin yarım saatte topladığı 405 liraya tutanakla el konuldu. Yaşı küçük olan kişi haricinde 10 kişiye Kabahatler Kanunu gereği 187´şer lira ceza kesildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-05-11 11:49:14<br>

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