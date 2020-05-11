Barınma Merkezi’ndeki vatandaşlara psikolojik destek

Barınma Merkezi’nde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesinin uzman psikologları tarafından görüntülü görüşme ile psikolojik destek veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde ihtiyaç sahibi vatandaşlar misafir ediliyor. Barınma merkezinde kalanların gıda ve diğer tüm ihtiyaçları karşılanırken Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ihtiyaç sahibi bu vatandaşlara yönelik güzel bir uygulama daha başlattı. Uzman psikologlar, merkezde kalan vatandaşlar ile görüntülü görüşmeler yaparak tavsiyelerde bulunuyor ve manevi destek veriyor.

Uzman psikologlar kendilerine ayrılan ayrı ayrı odalardan merkezde bulunan vatandaşlar ile bire bir görüntülü görüşme gerçekleştiriyor. Barınma Merkezi’nde görüşmelerin gerçekleştirilebilmesi için mahremiyet göz önüne alınarak görüşme odası hazırlandı ve isteyen vatandaşlar online yüz yüze uzman psikologlardan destek alabiliyor. Yapılan görüşmelerde vatandaşlara psikolojik destek verilirken ihtiyaçları dinleniyor ve hızlı bir şekilde yardımcı olunuyor.

Barınma Merkezi’nde sokakta yaşayan, yolda kalmış, il dışına çıkamayan bireyler ev konforunda misafir ediliyor. Merkezde psikolog desteğinin yanı sıra, vatandaşın sağlık sorunu var ise gerekli ön muayeneler yapılmakta, ardından 118’den randevu oluşturularak kişilerin hastaneye götürülmesi, doktora tedavi ettirilmesi ve ardından da ilaç temini konularında destek olunuyor. Ayrıca vatandaşların yeme içme dahil günlük tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

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