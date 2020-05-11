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Sosyal mesafeli indirim kuyruğu

DHA

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, kadın giyim mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Müşteriler indirimli ürünlerden alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Gebze Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir kadın giyim mağazası, koronavirüs nedeniyle kapanırken, bugün yeniden kapılarını müşterilerine açtı. Mağazanın açılmasıyla birlikte müşteriler ilgi gösterdi. Mağaza müşterileri, iş yerinin metrekaresine göre kabul etti. İçeride bulunan müşterilerin çıkmasıyla belli sayıda müşterilerin içeri girmesine izin verildi. Ürünlerin...

Sosyal mesafeli indirim kuyruğu

<br>Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, kadın giyim mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Müşteriler indirimli ürünlerden alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi.<br>Gebze Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir kadın giyim mağazası, koronavirüs nedeniyle kapanırken, bugün yeniden kapılarını müşterilerine açtı. Mağazanın açılmasıyla birlikte müşteriler ilgi gösterdi. Mağaza müşterileri, iş yerinin metrekaresine göre kabul etti. İçeride bulunan müşterilerin çıkmasıyla belli sayıda müşterilerin içeri girmesine izin verildi. Ürünlerin denenmesine ise izin verilmedi. Müşteriler indirimli ürünlerden alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Polis ise sırada bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.<br>Mağaza sahibi Serkan Ak, "Mağazamız 600 metrekare, içeride 60 kişi bulunduruyoruz. Müşterilerin maskesiz girmesine izin vermiyoruz. İçeri giren müşterilere dezenfektan sıkılıyor. Kıyafetlerin denenmesine izin vermiyoruz. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Personelimizin ve müşterilerimizin sağlığı açısından önlemleri aldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-05-11 14:55:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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