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<br>Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, demir panel taşıyan bir TIR, viyadüğün altında sıkıştı. Sürücü, TIR´ın lastiklerini indirilip, geri geri giderek TIR'ı viyadüğün altından çıkardı.<br>Olay, Gebze D-100 Karayolu Muallimköy Sapağı mevkisinde bulunan TEM Otoyolu Gebze Kavşağı viyadüğünde meydana geldi. Dilovası'ndan İstanbul'a demir panel taşıyan Hüseyin E. yönetimindeki 06 BGZ 885 plakalı TIR, viyadüğün altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen trafik ekipleri yolda önlem aldı. Bu sırada lastikleri indirilerek yüksekliği düşürülen TIR sürücüsü, trafiğe kapanan yolda geri gelerek viyadük altından çıktı. Emniyet şeridine çekilen TIR´ın, Dilovası'ndaki fabrikadan gelecek olan ekibin demir panellerin yüksek kısımlarını sökmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-05-12 12:41:27<br>

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