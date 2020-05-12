Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye kitap hediye etti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sosyal medya üzerinden yazdığı mektubu kendisine gönderen 8 yaşındaki Ayşe Ela Bedir’e, hem cevap mektubu yazdı hem de kitap hediye etti.

Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Alpaslan İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Ayşe Ela Bedir, yazdığı mektubu sosyal medya üzerinden Başkan Çitçi’ye gönderdi. Mektubunda, “ Zor günlerde bizlere yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah virüs kısa zamanda ülkemizden çıkar. Siz bize karne vermiştiniz. Resminizi de çizdim beğendiniz mi” ifadelerine yer veren küçük Ayşe’yi Başkan Çiftçi cevapsız bırakmadı. Ayşe Ela Bedir’in mektubunu okuyan ve cevap yazan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi mektubunda, “Bana gönderdiğin resimli mektubunu aldım. Mektubunda bana teşekkür etmişsin. Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Bu arada resmini çok beğendim. Çok güzel resim çizdiğini ayrıca belirtmek istiyorum. Önündeki şu kocaman hayatta her zaman çok başarılı olmanı, hayallerinin peşinden koşmanı, ailene ve milletine faydalı bir evlat olmanı diliyorum. Sana ve ailene selam ediyor, gözlerinden öpüyorum. Şu virüs belası geçtikten sonra görüşelim inşallah” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çiftçi, mektupla birlikte kitap gönderdiği Ayşe Ela Bedir’i telefonla arayarak bir süre sohbet etti. Küçük Ayşe ile görüntülü konuşan Başkan Çiftçi, mektubu okuduğu ve çok mutlu olduğunu söylediği küçük kıza teşekkür etti.

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