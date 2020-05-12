Gebze'de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla Fatih Devlet Hastanesi önünde etkinlik düzenlendi.

Korona virüs ile en ön safta mücadele eden hemşirelerin özel günü olan Uluslararası Hemşireler Günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Gebze Kaymakamlığı, Gebze Belediyesi ve bir STK işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyonda onlarca balon hastane önünde gökyüzüne bırakıldı. Şarkılar eşliğinde kutlanan organizasyonda hemşirelere de çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.

"Anne şefkati, baba merhametiyle hastalara sahip çıktılar"

Program sonrası açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Öncelikle tüm sağlık çalışanlarımızı bu süreçte ortaya koydukları özveriden, gönüllü, sevdalı bir şekilde çalışmalarından dolayı hepsine milletimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Hemşirelerimizi tebrik ediyoruz, günlerini kutluyoruz. Onlar bu sürecin gerçek kahramanları olarak sağlık çalışanlarının bir parçası olarak görevlerini yaptılar. Evlatların anneden, babadan kaçtığı bir ortamda onlar o babaların annelerin evlatları oldular. Bir anne şefkatiyle, bir baba merhametiyle onlara sahip çıktılar. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün burada bir farkındalık oluşturmak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

"Duygularımızı unutup hastalarımıza bakmaya başladık"

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Yöneticisi Uz. Dr. Gökhan Nalbant ise yaptığı açıklamada, "Kovid19 süreci itibariyle çok yoğun zamanlar geçirdiğimiz, gecemizi gündümüze kattığımız bu günlerde organize edilmiş bu özel anı yaşıyoruz. Ben tüm hastane hemşirelerimiz olmak üzere, bu süreci sonsuz sabrı ve gücüyle sürdüren bu özel haftasını kutluyorum" dedi. Hastanede görevli hemşire Nurcan Çakır, "Düşünülmek, hatırlanmak güzel birşey. Her şey bir anda değişti. Benim iki tane çocuğum var. Evde yalnızlar. İki aydır onlar da sokağa çıkamadı. Çalışmak zorundayız. Hastalarımız var. Biz duygularımızı unuttuk. Direk hastalarımıza bakmaya başladık. Bugün ki sürpriz çok güzeldi, duygulandık. Uzun süre bu süreçte çalıştıktan sonra böyle bir şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

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