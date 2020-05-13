Yazlıkçılar 'salgın' korkusuyla evlerine kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazlıkçılar 'salgın' korkusuyla evlerine kapandı

DHA

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, koronavirüs salgınından korunmak isteyenler yazlık evlerine yerleşti, virüs korkusuyla kapılarını kapattı. Sessizliğin hakim olduğu Kandıra´nın Mavi Bayraklı plajlarında güneşlenmeye ve yüzmeye gelenler ise jandarma ekiplerince uyarılıyor. İstanbul başta olmak üzere Sakarya ve Kocaeli'nin ilçelerinden gelen tatilcilerle her yaz dolup taşan Kandıra sahillerinde sessizlik yaşanıyor. Jandarma ekipleri Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları başta olmak üzere sahilleri dolaşıp plaja güneşlenmek ve...

Yazlıkçılar 'salgın' korkusuyla evlerine kapandı

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, koronavirüs salgınından korunmak isteyenler yazlık evlerine yerleşti, virüs korkusuyla kapılarını kapattı. Sessizliğin hakim olduğu Kandıra´nın Mavi Bayraklı plajlarında güneşlenmeye ve yüzmeye gelenler ise jandarma ekiplerince uyarılıyor.<br>İstanbul başta olmak üzere Sakarya ve Kocaeli'nin ilçelerinden gelen tatilcilerle her yaz dolup taşan Kandıra sahillerinde sessizlik yaşanıyor. Jandarma ekipleri Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları başta olmak üzere sahilleri dolaşıp plaja güneşlenmek ve denize girmek için gelenleri uyarıyor. Koranavirüs ile ilgili kısıtlamalar gelmeden bölgede yazlıkları olan vatandaşlar sahil bölgelerindeki evlerine kapandı. Zaman zaman kendi aralarında sosyal mesafeyi ayarlayıp sohbet eden vatandaşlar, virüs korkusu nedeniyle de kimseyle görüşmüyor. Vatandaşlar evlerinde ve bahçelerinde zaman geçiriyor.<br>'GELECEKLERDEN KORKUYORUZ' <br>Seyahat yasağı kalkınca gelecek vatandaşlardan korktuklarını söyleyen Gülten Kolçak, "Koronavirüs salgınından önce eşimle birlikte Sakarya'daki evimizden burada bulunan yazlığımıza geldik. Mart ayının ilk haftası buradaydık ve burada çok şükür hiçbir şekilde bir virüs vakası duymadık. Nedenini de kimsenin kimseyle görüşmemesi olarak düşünüyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz, sahile asla gitmiyoruz, sahil yasağı var zaten. Çok şükür bugüne kadar bir sorun olmadı ama bundan sonra İstanbul, Sakarya ve diğer çevre illerden seyahat yasağı kalkacağı zaman geleceklerden çok korkuyoruz. Virüs taşıyıcısı olabilirler. Tabii ki dışarıdan gelecek olanlarla görüşmemeye çalışacağız, sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz ama yine de tedirginiz. Kız kardeşim burada onunla bile çok uzaktan mesafeli bir şekilde görüşüyoruz. Dışarıya çıkmamaya çok özen gösteriyoruz, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarımız konusunda bir sıkıntı yaşamadık, jandarmamız ve muhtarımız çok iyi çalıştı. Şehirde olsaydık eminim ki yaşımızdan dolayı çok büyük zorluk çekerdik" dedi.<br>'HERKES EVİNDE BAHÇESİNDE VAKİT GEÇİRİYOR'<br>Kısıtlama başlamadan önce yazlıklarına geldiklerini söyleyen Sakarya Barosu avukatlarından Ahmet Behçet Babakaya da, "Adapazarı'ndan geliyorum. Kısıtlamalar başlamadan hemen önce geldik burada yazlığımız vardı, o yazlıktan faydalanarak burada yaşıyoruz. Geldiğimizden beri hiçbir yere çıkmış değiliz, hep buradayız. Kerpe ve civarında hiç koronavirüs vakası olduğunu duymadık bu bizi mutlu etti. Koronavirüs salgını başladıktan sonra yazlıkçıların büyük bir bölümü evlerine buraya geldi. Gelenler de genelde sokağa çıkmıyor herkes evinde, bahçesinde vakit geçiriyor. Yakın komşularımızla sosyal mesafeyi koruyarak maskemizi takarak görüşüyoruz. Ben 15 Haziran'a kadar burada kalmayı düşünüyorum, umarım o zamana kadar koronavirüs etkisini yitirir. Biz buraya gelecek olan tatilcilerden daha çok, günlük tatil için buraya gelecek olanlardan endişeleniyoruz. Çevre illerden gelen tatilciler olduğu zaman evimizde kalıp bahçemizde vakit geçirmeyi tercih edeceğiz. Çünkü dışarıdan buraya insanlar gelmeye başlarsa virüsün yayılma ihtimali daha da artar diye düşünüyorum" diye konuştu.<br>'YAZLIKÇILAR EVLERİNDEN ÇIKMIYOR' <br>Kerpe sahilinde otel işleten ve koronavirüs korkusu yüzünden yazlıkçıların evlerinden çıkmadığını söyleyen Onur Aydoğdu ise şöyle konuştu:<br>"Benim burada butik otelim var, orayı işletiyorum. Şu an zaten sahiller boş, biz de nasıl bir işletme süreci yaşayacağımızı bekliyoruz. Onun dışında herkes çok tedirgin. Önümüzdeki süreçte nasıl bir işletme profili oluşacağıyla ilgili haberleri dinliyoruz, devlet bize nasıl bir açıklama yapacak onu bekliyoruz. Normal şartlarda bu dönemlerde sezonu açmış oluyorduk ama şu an bomboş. Yasaklar ilk başladığında, şehirlerarası seyahat kısıtlaması olmadan önce evi olan insanlar buraya geldi. Burası daha güvenli bir bölge olduğu için insanlar bu süreci burada atlatırım diye düşünerek geldi. Burası her ne kadar sakin bir yer de olsa yazlıkçılar evlerinden çıkmıyor. Herkes evinde, sadece market alışverişi için çıkıyorlar insanlar evlerinden." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-05-13 09:01:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de fabrikada kimyasal kazan patladı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de fabrikada kimyasal kazan patladı: 3 yaralı
Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı; 3 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı; 3 işçi ...
Yangını söndürdüler, oruçlarını açtılar
YEREL HABERLER Yangını söndürdüler, oruçlarını açtılar
Başkan Bıyık çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık çalışmaları inceledi
Gebze'de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı
YEREL HABERLER Gebze'de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla ...
Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz ...
Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
YEREL HABERLER Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Başkan Büyükakın: “Üretmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: “Üretmeye devam edeceğiz”
Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye kitap hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye ...
Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor
YEREL HABERLER Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor
Gebze’de semt pazarları Cuma günü kurulacak
YEREL HABERLER Gebze’de semt pazarları Cuma günü kurulacak
Başkan Şayir, sağlık çalışanı anneleri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Şayir, sağlık çalışanı anneleri unutmadı
Demir panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı
YEREL HABERLER Demir panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı
İzmit’te caddeler Kocaelispor’un renklerine büründü
YEREL HABERLER İzmit’te caddeler Kocaelispor’un renklerine büründü
Başkan Büyükakın Engelliler Haftası’nda özel çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın Engelliler Haftası’nda özel ...
İzmit Körfezi’nda oluşan tabakayla ilgili açıklama
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nda oluşan tabakayla ilgili açıklama
Kartepe’de modern gasilhanenin temeli atıldı
YEREL HABERLER Kartepe’de modern gasilhanenin temeli atıldı
Koona virüs sürecinde engelliler unutulmuyor
YEREL HABERLER Koona virüs sürecinde engelliler unutulmuyor
İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı yenileniyor
YEREL HABERLER İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı yenileniyor
İzmit Gültepe Kavşağı'ndaki asfalt serimi tamamlandı
YEREL HABERLER İzmit Gültepe Kavşağı'ndaki asfalt serimi tamamlandı
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Haziranda önemli müjdeyi paylaşmak istiyoruz
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal: Haziranda önemli müjdeyi ...
TÜBİTAK, korona virüs aşısı için tarih verdi Korona virüs aşısı üzerine çalışılan laboratuvar görüntülendi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Haziran ayında bir müjdeyi paylaşmak istiyoruz”
YEREL HABERLER TÜBİTAK, korona virüs aşısı için tarih verdi Korona ...
Barbaros Mahallesi’nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Barbaros Mahallesi’nin çehresi değişiyor
Kartepe’de parklar gençleri bekliyor
YEREL HABERLER Kartepe’de parklar gençleri bekliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X