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Kocaeli'de fabrikada kimyasal kazan patladı: 3 yaralı

İHA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bulunan bir mobilya malzemesi üretimi fabrikasında kimyasal tankın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de fabrikada kimyasal kazan patladı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bulunan bir mobilya malzemesi üretimi fabrikasında kimyasal tankın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay sabah 08.30 sıralarında Dilovası Cumhuriyet Mahallesi 614 Sokak'ta bulunan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içindeki mobilya malzemeleri üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işçilerin fabrikada olduğu sırada, üretim bölümü içinde bulunan kimyasal malzeme dolu tankta patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 işçi, vücutlarında oluşan yanıklarla yaralandı. Fabrika görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince fabrika içindeki yanma kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrika içerisinden çıkarılan yaralı işçiler ise ambulansa Gebze Fatih devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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