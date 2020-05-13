Çakmak ve Şayir, seyir terası projesini inceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’la birlikte seyir tepesi projesini yerinde inceledi.

Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediyesi, ilçeye değer katacak fiziki projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapımı devam eden, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in de seçim beyannamesinde yer alan seyir terası proje ile ilçe, Osmangazi Köprüsü manzarasında sosyal alana kavuşacak. İçerisinde sosyal tesis ve kır düğün salonu da yer alacak projede çalışmalar devam ediyor.

İlçeyi ziyarete gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’a projeyi gezdiren Başkan Şayir, yapımı devam eden projeyle ilgili bilgiler aktardı. Projeyi yerinde inceleyen Çakmak, projenin tamamlanmasıyla Dilovası’na büyük değer katacağını belirterek, Başkan Şayir’e teşekkür etti.

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