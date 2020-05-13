Başkan Kocaman, hemşireleri unutmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye bünyesindeki “Yaşlı HastaEvde Bakım Hizmeti”nde görev yapan hemşireleri makamında kabul ederek, Hemşireler Haftası’nı kutladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Hemşireler Haftası münasebetiyle Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçenin yaşayan çınarlarına hizmet eden Yaşlı HastaEvde Bakım Hizmeti (YAŞBAK) biriminde görev yapan hemşireler Beyza Altınbaş, Sibel Ege ve Handan Temiz’i makamında kabul etti. YAŞBAK bünyesinde görev yapan hemşirelerin haftasını kutlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sağlık alanında özveriyle çalışan herkes çok değerlidir. Pandemi sürecinde sağlık sektöründe çalışanların fedakarlıkları sayesinde bugün Covid19’a karşı önemli bir başarı elde edilmiştir. Belediye olarak bütün imkanlarımızla sağlık alanında görev yapan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Sizler evlat sıcaklığında kimsesiz, hastamıza sağlık hizmeti verirken çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum” dedi.

“Onlar Kartepe Belediyesi’nin beyaz önlüklü fedakar kahramanları” ifadelerine yer veren Başkan Kocaman, "Bu mücadelede üzerlerine büyük görevler düşen hemşirelerimize minnettarım. Şüphesiz her birinin görevlerini en iyi şekilde ifa ettiklerini biliyoruz. Bu zor süreçte ülkemiz için elinden geleni yapan gece gündüz demeden çalışan hemşireler ve bütün sağlık çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum. Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir fedakarlıkla hizmet sunan hemşirelerimizin 1218 Mayıs Hemşireler Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Emekleri, gayretleri ve hemşehrilerimizin sağlığı için döktükleri alın teri için gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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