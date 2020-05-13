‘İzmit’in perileri’ Avrupa yolunda

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun liglerin tescil edildiğini açıklamasının ardından Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni 5. sırada tamamlayan İzmit Belediyespor, FİBA’dan gelecek onayın ardından önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu korona virüs salgını nedeniyle liglerin geri kalanının oynanmayacağını ve liglerin şampiyon ve küme düşme olmadan bu haliyle tescil edildiğini duyurdu. Böylelikle Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni 5. sırada tamamlayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FİBA’dan gelecek onayın ardından önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kulüp Başkanı Uğur Koştur’un görev süresinin ilk yılında İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, İzmit’e ve Kocaeli’ye, Avrupa heyecanını yaşatacak. Periler önümüzdeki sezon Euro Cup’a doğrudan katılırken, Euro Lig için ise eleme maçı oynayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.