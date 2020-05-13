Tektaş yüzük çalarak kaçtı, peşinden koşan kuyumcu yakaladı

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<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, kuyumcudan tektaş yüzük alarak kaçmaya çalışan M.M.K. (17), peşinden koşan kuyumcu tarafından yakalandı.<br>Gölcük 19 Mayıs Caddesi´nde bulunan kuyumcuya giren M.M.K., tektaş yüzüklere bakmak istediğini söyledi. İş yeri sahibi Nurullah Olhan, 1500 TL değerindeki tektaş yüzüğü gence gösterdi. Yüzüğü alan genç bir anda kuyumcudan çıkarak kaçmaya başladı. Nurullah Olhan kaçan gencin peşinden koşarak M.M.K.´yi yakaladı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi M.M.K.´yı gözaltına aldı. M.M.K. ifadesinde parası olmadığı için yüzüğü çaldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-05-13 13:52:11<br>

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