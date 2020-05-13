Tektaş yüzük çalarak kaçtı, peşinden koşan kuyumcu yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tektaş yüzük çalarak kaçtı, peşinden koşan kuyumcu yakaladı

DHA

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, kuyumcudan tektaş yüzük alarak kaçmaya çalışan M.M.K. (17), peşinden koşan kuyumcu tarafından yakalandı. Gölcük 19 Mayıs Caddesi´nde bulunan kuyumcuya giren M.M.K., tektaş yüzüklere bakmak istediğini söyledi. İş yeri sahibi Nurullah Olhan, 1500 TL değerindeki tektaş yüzüğü gence gösterdi. Yüzüğü alan genç bir anda kuyumcudan çıkarak kaçmaya başladı. Nurullah Olhan kaçan gencin peşinden koşarak M.M.K.´yi yakaladı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi M.M.K.´yı gözaltına aldı. M.M.K. ifadesinde parası olmadığı için yüzüğü...

Tektaş yüzük çalarak kaçtı, peşinden koşan kuyumcu yakaladı

<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, kuyumcudan tektaş yüzük alarak kaçmaya çalışan M.M.K. (17), peşinden koşan kuyumcu tarafından yakalandı.<br>Gölcük 19 Mayıs Caddesi´nde bulunan kuyumcuya giren M.M.K., tektaş yüzüklere bakmak istediğini söyledi. İş yeri sahibi Nurullah Olhan, 1500 TL değerindeki tektaş yüzüğü gence gösterdi. Yüzüğü alan genç bir anda kuyumcudan çıkarak kaçmaya başladı. Nurullah Olhan kaçan gencin peşinden koşarak M.M.K.´yi yakaladı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi M.M.K.´yı gözaltına aldı. M.M.K. ifadesinde parası olmadığı için yüzüğü çaldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-05-13 13:52:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘İzmit’in perileri’ Avrupa yolunda
YEREL HABERLER ‘İzmit’in perileri’ Avrupa yolunda
İzmit’te tuhafiyeciler semt pazarındaki yerini alacak
YEREL HABERLER İzmit’te tuhafiyeciler semt pazarındaki yerini alacak
Başkan Kocaman, hemşireleri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, hemşireleri unutmadı
Çakmak ve Şayir, seyir terası projesini inceledi
YEREL HABERLER Çakmak ve Şayir, seyir terası projesini inceledi
Gebze’de dezenfektasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de dezenfektasyon çalışmaları sürüyor
İzmit'te çocuklar parkların tadını çıkardı
YEREL HABERLER İzmit'te çocuklar parkların tadını çıkardı
Körfez’de sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Körfez’de sokak hayvanları unutulmuyor
İzmit Belediyesi kompost gübre üretimine başladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi kompost gübre üretimine başladı
İlimtepe Mezarlığı düzenleniyor
YEREL HABERLER İlimtepe Mezarlığı düzenleniyor
Başkan Söğüt; “Körfez’e olan sevgimiz, çalışma enerjimizi de arttırıyor”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt; “Körfez’e olan sevgimiz, çalışma ...
Sığındığı barınma merkezi sağlığı için de umut buldu
YEREL HABERLER Sığındığı barınma merkezi sağlığı için de umut buldu
Kartepe’de semt pazarlarında vatandaşlar tek tek uyarılıyor
YEREL HABERLER Kartepe’de semt pazarlarında vatandaşlar tek tek ...
İzmit’te bozulan cadde ve sokaklar asfaltlanıyor
YEREL HABERLER İzmit’te bozulan cadde ve sokaklar asfaltlanıyor
Körfez Belediyesi’nden vatandaşlara gıda yardımı
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nden vatandaşlara gıda yardımı
İzmit’te çöken istinat duvarına anında müdahale
YEREL HABERLER İzmit’te çöken istinat duvarına anında müdahale
Körfez Belediyesi’nden berber ve kuaförlere dezenfektan pompası
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nden berber ve kuaförlere ...
Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor
YEREL HABERLER Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor
İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak
Körfez’de semt pazarları denetleniyor
YEREL HABERLER Körfez’de semt pazarları denetleniyor
İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf ...
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
YEREL HABERLER Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
YEREL HABERLER Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Kocaeli'de fabrikada kimyasal kazan patladı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de fabrikada kimyasal kazan patladı: 3 yaralı
Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı; 3 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı; 3 işçi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X