İzmit’in köyleri ikinci kez dezenfekte ediliyor

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

İzmit Belediyesi, sınırları içerisindeki toplam 50 köyde ikinci kez dezenfektasyon çalışması başlattı.

İzmit Belediyesi korona virüs ile mücadelede kentin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen dezenfekte edilen 50 mahalle statüsü kazanan köyde ikinci kez çalışmalar başlatıldı.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcadığı dezenfekte işlemlerinde Akmeşe ve çevre köylerdeki tüm sokaklar ile kamuya açık alanlar dezenfekte edildi. Geniş bir bölgeyi kapsayan Akmeşe ve çevre köylerinde 2 gün boyunca süren işlemler sonucu sosyal yaşam alanları da titizlikle temizlendi.

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