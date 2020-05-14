Kombiye giren yavru sincabı itfaiye çıkardı

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<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, bir evin balkonundaki kombiye giren yavru sincap, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı´ndaki bir apartmanın ikinci katında oturan İskender Öztürk, gece binanın yanında bulunan çam ağacından balkona giren sincabı gördü. Sincap bir süre sonra balkonda bulunan kombinin içerisine girdi. İskender Öztürk, kendi imkanlarıyla sincabı çıkaramayınca, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, kombinin ön panelini açarak yavru sincabı çıkardı. Yavru sincap yeniden ağaçların bulunduğu alana bırakıldı. İskender Öztürk itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-05-14 09:58:44<br>

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