İzmit’te sokak hayvanlarının yadımına ambulans yetişecek

İzmit Belediyesi hizmet aracı filosuna kattığı hayvan ambulansı ile yardıma muhtaç halde olan sokakta hayvanlarına acil müdahalede bulunacak.

İzmit Belediyesi yeni hizmet aracı filosuna sokaktaki sokak hayvanları için hayvan ambulansını kattı. İzmit halkının talepleri doğrultusunda veteriner hekimliği kurulması adına meclise verdiği önerge ret edilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sokak hayvanlarına yardım projesini hayvan ambulansı ile sürdürdü.. İzmitliler, sokak hayvanlarını yardıma muhtaç halde bulmaları halinde acil müdahele için İzmit Belediyesi Hayvan Ambulansı’nı çağırabilecek.

Hayvan Ambulansı hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, “Sokaktaki dostlarımızın doğal yaşamda sıkıntıları oluyor. Bazı tartışmalar, engellemeler nedeni ile veteriner hekimliği müdürlüğü kuramamıştık. Ama hiçbir engel bizi durduramaz dedik. Ne yaptık ne ettik, bir çözüm bulmamız lazım dedik. Öncelikli çözümümüzde mobil bir hayvan ambulansı sağlamaktı. Bu sayede sokak hayvanlarının herhangi bir yaralanmasında hayvan ambulansımızda ilk müdahaleyi yapabileceğiz, hayvan hastanesine nakil sağlayabileceğiz, kısırlaştırma gerekirse yapabileceğiz” dedi.

Projenin sokak hayvanları için fayda sağlayacağını ifade eden Hürriyet, “Hayvan ambulansımızı araç filomuza kattık. Bu konuda bize destek olan bağışçılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ambulansımız her ne kadar barınağımız olmasa da yeni istihdam edeceğimiz veteriner arkadaşlarımızla birlikte kentimize çok büyük fayda sağlayacak. Hem ilk müdahaleler de hem de anlık tehlikelerin önlenmesinde ambulansımız çok işe yarayacak” dedi. Ambulansın içerisindeki ekipmanlar hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, “Veterinerlerimizin de rahatlıkla çalışma yapabileceği çok güzel bir ambulans kazandırdık. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu

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