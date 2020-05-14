Kartepe’de günde 6 bin maske üretiliyor

Kartepe Belediyesi günde 6 bin maske üreterek kamu kurumları ve vatandaşlara ulaştırıyor.

Korona virüsten korunmada en önemli ihtiyaç maddesi olan maske üretiminde önemli bir sorumluluk alan Kartepe Belediyesi, günde 6 bin maske üretim kapasitesiyle çalışarak, bugüne kadar yaklaşık 235 bin maske dağıttı. Belediye bünyesinde üretilen maskeler, kamu kurumları, pazar yerleri gibi genel ortak kullanım alanlarında Kartepeliler’e dağıtılmakla birlikte, haftalık 10 bin civarında maske de mahalle sakinlerine dağıtılmak üzere 32 mahalle muhtarına ulaştırıldı.

Öte yandan, Kartepe Belediyesi sağlık çalışanlarına 2 bin 892 paket ara öğün, 2 bin 845 ihtiyaç sahibi vatandaşa ekmek, 3 bin 270 gıda kolisi, 5bi 800 sıcak yemek, 5000 den fazla işyeri denetimi, caddesokak temizlikleri ile kamu binalarının, esnafların dezenfekte işlemleri aralıksız devam ediyor.

Korona virüsle mücadele süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Hükümetimiz, belediyelerimiz ve halkımız olarak başından itibaren çok kararlı ve ciddi bir mücadele verdik. Emeklerimizin boşa çıkmaması için normalleşme sürecine gireceğimiz bugünlerde tedbirleri birden bire gevşetip rehavete kapılma lüksümüz yok. Bundan sonra da gündelik hayatımızı yaşarken karşımızda kendini gizleyen sinsi bir düşman olduğunu unutmadan hareket etmeli, kurallara ciddiyetle uymaya devam etmeliyiz” dedi.

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