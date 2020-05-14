Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı Tarımsal üretime destek için İzmit Belediyesine ait arazilere sebze fideleri ekildi İlk fideyi toprakla buşturan Belediye Başkanı Hürriyet: "Türkiye’yi üretim kurtaracak"

İzmit Belediyesi, korona virüsün etkileyeceği düşünülen tarımsal üretime katkı vermek amacıyla belediyeye ait tarım arazilerinde sebze ekimi yapmaya başladı.



Kocaeli'nin merkez ilçesi olan İzmit'te belediyeye ait arazilerde korona virüs tedbirleri kapsamında, belediye imkanları ile tarımsal faaliyet başlatıldı. Korona virüs nedeniyle kentte artan gıda talebinin karşılanmasına destek olmak için çalışma başlatan İzmit Belediyesi, tarım sürecinde yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı önlem alınması için belediyeye ait tarım arazilerinde ekim işlemlerine başladı. İzmit Durhasan Köyü’nde düzenlenen ekim programında, ilk fideyi toprakla buluşturan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Türkiye’yi üretim kurtaracak" dedi.



“Bugün bir tarım hamlesi başlatalım istedik”

Program hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün Dünya Çiftçiler Günü, öncelikle bütün çiftçilerimizin günü kutlu olsun. Biz de özellikle bugünü seçtik. Hem farkındalık oluşturmak hem de toprağın ne kadar önemli olduğunu, ülkemiz için ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu göstermek adına bugün bir tarım hamlesi başlatalım istedik. Daha önce duyurduğumuz gibi belediyemize ait olan bütün tarlalarımızı ekmeye karar vermiştik. Bunun üzerine de Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve diğer ilgili müdürlüklerimiz uzunca bir çalışma yapmışlardı. Boş olan arazilerimiz, hangilerine ekebiliriz, neler ekebiliriz ve bundan sonra sağlayacağımız faydalar, biz sadece çiftçilik yapmayacağız, buradan üreticimize, çiftçimize nasıl fayda sağlarız diye çalışma yapmışlardı, projelendirmişlerdi. Bugün de onun ilk başlangıcını yapıyoruz. Zamanında kaçırmamak adına şu anda tarlaların ekilmesi, dikilmesi ve tohumlandırılması dönemi. Biz de özellikle ülkemiz için daha önce de söylemiştik ki Türkiye’yi üretim kurtaracak. Ülkemiz cennet vatan ve bu cennet vatanın her karış toprağı kıymetli. Müthiş bir zenginlik ve biz bu toprağı ekmezsek, bu zenginliği işlemezsek, bunu üretime çevirmezsek hep dışa bağımlı olacağız. Gıda ürünlerimizi hep dışarıdan almak durumunda kalacağız, ithal etmek zorunda kalacağız. İthalatın da ne kadar tüketiciye pahalı geldiğini, insanların nasıl cebini zorladığını hepimiz biliyoruz” dedi.



“Kendi kendine yeten bir ülkeyiz”

Doğal ürüne ulaşmanın önemine de değinen Başkan Hürriyet, “Özellikle Covid19 ile birlikte birçok noktada vatandaşımız artık toprağın, üretmenin, organik tarımın, doğal tarımın, doğal bitkilerin ne kadar önemli olduğunu aslında görmüş olduk. Covid19 ile birlikte şöyle bir endişe de oluşmaya başladı hepimizde; ileride bir gıda kıtlığı sorunu yaşayabiliriz ve bu gıda kıtlığına karşı da en önemli hamlemiz, en önemli tarım hamlemiz bütün topraklarımızı ekmekten geçiyor. Kendi kendine yeten bir ülkeyiz aslında. Önemli olan kendi kendine yeten bir ülke olarak bu hamleleri yapmak, üretmek, ekmek. Üretmek kurtaracak bizi, üretim kurtaracak Türkiye’yi. Üreten belediye olarak da bugün bu tarım hamlesini başlatıyor olmaktan gerçekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.



Üretilen ürünler halk markette satılacak

Öte yandan halk market çalışmalarının da hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Hürriyet, şimdi ekilen ürünlerin ileride halk marketler aracılığıyla tüketiciye daha düşük ücretlerle ulaşmasını sağlayacaklarını vurguladı. Konuşmaların ardından Başkan Hürriyet ve beraberindeki katılımcılar, ellerindeki fideleri toprakla buluşturdu.

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