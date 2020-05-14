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İzmit’te 2 sokak karantinaya alındı

İHA

İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde bulunan 2 sokak korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

İzmit’te 2 sokak karantinaya alındı

İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla İzmit ilçesi Serdar Mahallesi’nde bulunan 2 sokak korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi’nde korona virüs testi pozitif çıkan vak'alarla temasta bulunduğu 2 sokak karantinaya alındı. İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Serdar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Güç Sokak ve İnce Sokak karantinaya alındı. Polis ve jandarma ekipleri sokak girişlerinde güvenlik önlemi alarak sokağa giriş ve çıkışları önlüyor.

İkinci bir karara kadar sokaklar karantinada kalacak
Kocaeli Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Güç Sokak ve İnci Sokak’ta pozitif vak'a ve bu pozitiflerle temaslı kişiler tespit edilmiş, test sonucu Covid19 pozitif olan hastalar Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınmıştır. Sosyal izolasyonun tam ve sağlıklı sağlanabilmesi amacıyla; İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 13/05/2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile Serdar Mahallesi Güç Sokak ve İnce Sokak’ın giriş çıkışlarının ikinci bir karara kadar kapatılması ve bu sokaklara tam karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Serdar Mahallesi Gül Sokak ve İnce Sokak’ta yaşayan vatandaşlarımız ikinci bir değerlendirme ve karar alınıncaya kadar karantina kurallarına tabi tutulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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