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Büyükşehir destekliyor, Kocaelili çiftçiler üretiyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her alanda çiftçilere önemli yardımlarda bulunarak ekili alan sayısını her geçen gün arttırıyor.

Büyükşehir destekliyor, Kocaelili çiftçiler üretiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her alanda çiftçilere önemli yardımlarda bulunarak ekili alan sayısını her geçen gün arttırıyor.
Çiftçilere tohum, gübre ve ekipman desteğinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yardımlarla çiftçilere rahat bir nefes aldırıyor. Sağlanan destekler sayesinde Kocaeli’deki ekili alan miktarı her geçen gün genişliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce çiftçilere desteklemelerde bulunuyor. Bu kapsamda sahada yapılan çalışmalar ile Kocaeli’de ekili alan sayısı her geçen gün artıyor. Destek kapsamında çiftçilerin, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanında tarımsal sulama temini sağlayan göletlerin yapım ve onarımı için destek veriliyor. Yapılan çalışmalar ile kurak zamanlarda ekinlerin susuz kalmaması amaçlanıyor.
5 bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi
Destek faaliyetlerinde yapılan çalışmalar ile Kocaeli’nde tarım ve hayvancılık konularında istatistikî veriler toplanarak veri tabanı oluşturuldu. Kentin her yıl güncellenen tarım ve hayvancılık haritası hazırlandı. Ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler modern yetiştiricilik teknikleri, ArGe çalışmaları ile yerinde tarım danışmanlığı hizmeti veriyor. Bu kapsamda 350 mahallede 2 bin 500 çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği ve bin 500 hayvancılık işletmesine koruyucu veteriner hekimlik desteği verildi. Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerin en fazla üretim gideri olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 9 bin 900 çiftçiye 5 bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi. Ayrıca teknik ekiplerin geliştirerek isim hakkını aldığı köykur ve köysu adlı mera tohumu karışımları ile yapay meralar oluşturulmaya devam ediliyor.
Üreticiye yüzde 50 hibeli yardım
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi, kırmızı et probleminin çözümü ve istihdamı arttırmak amacıyla damızlık koyun desteği ve barınak yapım projesi planlıyor. Et ve süt verimini arttırmak, besin elementi eksikliklerine bağlı hastalıklara karşı direnç sağlamak amacıyla 60 çiftçiye 500 adet yem katkı maddesi desteği verildi. Süt üreticilerinin soğuk süt zinciri sağlayacak yüzde 50 hibeli süt soğutma tankı projesi hazırlandı. Bu kapsamda 31 çiftçiye 32 adet süt soğutma tankı desteği verildi. Manda birliği kurularak manda üreticilerinin merkezi desteklerden faydalanması sağlandı.
Çiftçiler eğitimle bilinçlendiriliyor
Çiftçileri bilgilendirmek amacıyla tarımsal yayım çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda 36 ayrı konuda bitkisel ve hayvansal bilgi broşürü, afiş ve tarım rehberi olmak üzere toplam 150 bin adet eğitim dokümanı çiftçilere dağıtıldı. Kocaeli’nde Modern Sulama Teknikleri başlıklı Avrupa Birliği Destekli Eğitim Projesi uygulandı. Proje kapsamında çiftçilerin de katıldığı yurtdışında Yunanistan ve İtalya ile yurtiçinde Antalya iline inceleme ziyaretleri yapıldı. Kocaeli gelişiyor eğitim projesiyle 115 çiftçiye eğitim verilerek sertifikaları dağıtıldı.
Ücretsiz analiz desteği
Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda toprak, yaprak, su ve kalıntı analizleri ücretsiz olarak İzaydaş Laboratuvarında yapılıyor. 2010 yılından itibaren 2 bin çiftçiye 3 bin 700 adet toprak analizi, yaprak analizi ve su kalıntı analizi desteği verildi. Kimyasal ilaç ve gübre kullanımını azaltmak için 500 adet organik ve biyolojik mücadele ürünleri ile gübre desteği verildi. Bu bağlamda Kocaeli’nde kayıtlı 25 mantar üreticisiyle çalışma yürütülüyor.
200 bin adet ceviz fidanı, 350 bin çilek fidesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meyveciliği geliştirme projesi kapsamında 2014 yılında itibaren 2 bin 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin adet ceviz fidanı ve 20 bin adet 16 ayrı çeşit meyve fidanı desteği verdi. Çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, modern meyve bahçe tesis etmek amacıyla 6 çiftçiye 12 dekarlık örnek kivi bahçesi desteği sağlandı. Çilek yetiştiriciliğini destekleme projesi kapsamında 250 çiftçiye 350 bin adet çilek fidesi ve çilek bahçesi kurulum malzemeleri desteği verildi. Bu kapsamda yöresel olarak üretim kültürü bulunan ürünlerin yetiştiriciliği destekleniyor. Tat ve aroması ile ünlü olan Kandıra Karpuzu destekleme projesi kapsamında 200 çiftçiye 400 bin adet karpuz tohumu desteği verildi. Genetiği ile oynanmamış tarımsal ürünleri teşvik etmek, endemik yerel çeşitlerin çoğaltılması amacıyla 850 bin adet domates, salatalık ve biber fidesi desteği sağlandı.
Tıbbi aromatik bitki desteği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde istihdamı arttırmak, çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek, birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmek ve birçok sektörde kullanım alanı olan alternatif ürün yetiştirmek için alım garantili tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesini başlattı. Kocaeli ekonomisini geliştirmesi amaçlanan proje kapsamında bin 200 dönüm arazide 100 çiftçiye biberiye, tıbbi nane ve oğulotu yetiştiriciliği desteği verildi.
Projeler devam ediyor
Ayrıca çiftçilerden gelen taleplere göre ortak kullanım için mekanizasyon desteği, Yem Kırma ve Karma Merkezi, Meyve Sebze Yıkama ve Kurutma Merkezi, Seralara Topraksız Tarım, Pazar Kurma ve Sözleşmeli Üretim Desteği gibi projelerinin çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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