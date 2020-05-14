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Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi arasında TEM Otoyolu üzerinden oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması için yeni köprü ve yan yolların yapılacağı dev proje hayata geçiriliyor.

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi arasında TEM Otoyolu üzerinden oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması için yeni köprü ve yan yolların yapılacağı dev proje hayata geçiriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşıma konfor getirecek dev projelerine bir yenisini ekliyor. Bu doğrultuda Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi arasına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından TEM üzerine inşa edilecek 4 yeni köprünün ayrılma katılma kolları ile yan yol üst yapı imalatları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” ile Gebze ilçe merkezi OSB’ler arasında, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Dev proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Osman Hamdi Kültür Merkezi’ndeki tanıtım programında projeye dair açıklamalarda bulundu.
Proje tanıtım programına Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Altay ve Dr. Hasan Aydınlık, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi parti temsilcileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve basın mensupları katıldı. Başkan Büyükakın projeye dair sunumdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Gebze’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında proje hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında TEM Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılacak. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa edilecek. Böylece doğubatı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılacak. 500 gün de bitirilecek, 80 milyonluk ciddi bir yatırım. Gebze için hayati problem olan Gebze Tem Yan Yolları Düzenleme Projesi ihale ve yer teslimini yaptık kısa zamanda başlayacak” dedi.
Bölgede ulaşım ağının büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında 4 yeni köprünün inşa edileceğini kaydeden Başkan Büyükakın, “Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri 2 çarpı 2 şeritli olarak yıkılarak yeniden yapılacak. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 2 çarpı 1 ve Kirazpınar köprüsünün doğusuna 2 çarpı 1 şeride sahip yeni iki köprü inşa edilecek. Projenin köprü inşa çalışmaları yaklaşık olarak 35 milyon TL’ye mal oluyor” diye konuştu.
12 kolometrelik üst yapı çalışmasının yapılacağını belirten Büyükakın, “Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları tarafından inşa edilen köprülerin kuzey ve güney taraflarına yan yol ayrılma ve katılma şeritleri ile birlikte yaklaşık toplam 12 kilometre yol yapılacak. İş kapsamında üst yapı, drenaj aydınlatma ve küçük sanat yapıları çalışmasını gerçekleştirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında projeye yaklaşık olarak 45 milyon TL’ye harcayacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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