İzmit’in tüm mahalleleri sivrisineğe karşı ilaçlandı

İzmit Belediyesi, sivrisinekle mücadele çalışmalarının en önemli dönemi olan larvalar için ilçenin tüm mahallelerinde yaptığı ilaçlama çalışmalarının ilk turunu tamamladı.

İzmit Belediyesi kent genelinde korona virüsle mücadele kapsamında yıkama ve dezenfektasyon işlemlerini 7 gün 24 saat boyunca devam ettirirken 15 gün önce başlayan sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarının ilk turunu İzmit’teki bütün mahallelerde başarılı bir şekilde tamamladı. Çalışmaların belirli aralıklarla yaz mevsimi sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

İzmit Belediyesi, sivrisinekle mücadele çalışmalarının en önemli dönemi olan larvalar için yeni dönemde planlı çalışmalar yürüterek İzmit’teki tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarının ilk turunu başarılı bir şekilde tamamladı. İzmit Belediyesi kent genelinde korona virüsle mücadele kapsamında yıkama ve dezenfektasyon işlemlerini 7 gün 24 saat boyunca devam ettirirken 15 gün önce başlayan sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarının ilk turunu İzmit’teki bütün mahallelerde başarılı bir şekilde tamamladı. Çalışmaların belirli aralıklarla yaz mevsimi sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

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