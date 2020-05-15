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Kartepe’de bayram temizliği erken başlıyor

İHA

Kartepe Belediyesi tarafından 16 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı hazırlıklarına başlayarak temizlik çalışması yapılacak.

Kartepe’de bayram temizliği erken başlıyor

Kartepe Belediyesi tarafından 16 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı hazırlıklarına başlayarak temizlik çalışması yapılacak.
Korona virüsle mücadelesini sürdüren Kartepe Belediyesi rutin çalışmalarının yanı sıra Ramazan Bayramı öncesinde bayram temizliği çalışmalarına başlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde korona virüs önlemleri çerçevesinde 32 mahallede cadde ve sokakları ilaçlı kuyu suları ile yıkarken, dezenfekten işlemlerine gecegündüz devam ediyor.
Pazartesi başlanacak bayram temizliği öncesinde belediye yetkilileri, gelişi güzel, düzensiz bir şekilde özellikle inşaat temizliği sonrasında oluşan molozlara dikkat çektiler. İlçe genelinde 18 Mayıs tarihine kadar bahçe temizliği, inşaat sahası gibi temizlikleri yapılarak ortaya çıkan molozların belediyeye haber verilmesi istenildi. Sonrasında gelişi güzel bırakılan moloz atıkları için tespit ve ceza mekanizmasının işletileceği duyuruldu.

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