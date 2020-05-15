Kartepe 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 1619 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kartepe Belediyesi tüm ekipleriyle birlikte ilçe genelinde tedbir alarak olumsuzluk yaşanmasını önleyecek.

Korona virüs önlemleri kapsamında yayımlanan genelge ile 1619 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kartepe Belediyesi işbirliğinde vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek üzere tüm ekipleriyle hazırlandı. Alo Evlat Sağlık Kulübü’ne Kartepeliler’in her türlü acil ihtiyacına yardımcı olunacak. Çepni Mahallesi Mesudiye Caddesi’nde Suadiye semt pazarı, Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi’nde kurulan Eşme semt pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde kurulan Ertuğrul Gazi Mahallesi semt pazarının yanı sıra, salı günleri kurulan Köseköy merkez semt pazarı da sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile bugün kurulacak.

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