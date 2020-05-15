Başkan Söğüt; “Alınan tedbirler bizim sağlığımız için”

Kontrollü şekilde faaliyetlerine başlayan ilçedeki berber ve kuaför esnaflarını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Alınan tedbirler bizim sağlığımız için” dedi.

Berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirlenmesi ile harekete geçen Körfez Belediyesi Belediyesi, ilçede hizmet veren tüm kuaförler ve güzellik salonlarında dezenfektan çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından dezenfektan çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen berber, kuaförler ve güzellik salonlarına ayrıca dezenfektan pompası, dezenfektan, maske ve hijyen seti de dağıtıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de dün Atalar ve Güney Mahallesi’nde hizmet veren berber, kuaför ve güzellik merkezlerini ziyaret etti, kolaylıklar diledi. Başkan Söğüt, hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Tüm esnaflarımıza dezenfektan pompası, dezenfektan ve hijyen setlerimizi verdik. Sizler de bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyorsunuz. Berber ve Kuaför esnaflarımızdan tabi ki bu süreçte bazı ricalarımız olacak. Özellikle sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda esnaflarımızın çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Alınan tüm tedbirler ve kararlar bizim sağlığımız için lütfen bunu unutmayalım. Bizler Belediye olarak ilçe halkımızın sağlığı için üzerimize düşen tedbirlerimizi titizlik ve ciddiyet içerisinde, bugüne kadar aldık almaya da devam ediyoruz" dedi.

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