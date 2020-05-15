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Başkan Büyükakın; “Darıca’da altyapı sorununu çözüyoruz’’

İHA

Başkan Büyükakın; “Darıca’da altyapı sorununu çözüyoruz’’

Darıca Aşıroğlu Caddesi’nde imalatı yüzde 65 oranında tamamlanan ve 80 milyon TL’ye mal olan altyapı çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Darıca’da altyapı sorununu çözüyoruz’’ dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Aşıroğlu Caddesi’ndeki altyapı imalatı yüzde 65 oranında tamamlanarak üst yapıya hazır hale getirilen çalışmayı yerinde inceledi. İncelemede Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İSU Genel Müdür Ali Sağlık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ve diğer teknik personel de hazır bulundu. Darıca ve Gebze ilçelerinde altyapı problemlerini ortadan kaldıracak dev projede boru imalat çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Toplamda 80 milyon TL civarında olan bir çalışmayı Darıca ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Ama bu çalışma tamamlandıktan sonra Darıca ilçemiz su baskını gibi bir problemle karşılaşmayacak” dedi.
Darıca ilçesine bağlı Osmangazi ve Nene Hatun mahallelerinde devam eden çalışmaların bölge için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Altyapısı olmayan bir yerin üst yapısı da olmaz diyerek süreci yönetiyoruz. Daha önce biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde bu bölgemizde bir sel vakası yaşanmıştı. Olayın hemen ardından arkadaşlarımız buradaki sel riski haritalama çalışmasını yaptılar. Bu doğrultuda toplamda on iki tane mahallemize hizmet edecek kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu çalışmalarını içeren büyük bir alt yapı projesini parça parça çalışarak devam ediyoruz” diye konuştu.
Atık suda yüzde 100 arıtma ile sıfır kirlilik durumunda olduklarını, içme suyunda kayıp kaçak oranını dünya standartlarına indirmek ve küresel ısınma ile oluşan ani yağışlara karşı yağmursuyu altyapısı ile de hazır olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Çok kısa sürede ani yağışlar alıyoruz” diyerek şunları kaydetti: “Eskiden aynı miktarda yağış belki bir haftada yağarken artık aynı gün içinde yağdığını görebiliyoruz. Geçmiş dönemde bu bölgemizde yaşanan selde 109 kilogram yağış gerçekleşmişti. Kırk kilogramın üzerine çıkan yağışlar afet olarak kabul edilir. 109 kilogram çok büyük bir afetti. Bu yaptığımız çalışmayla aslında o ölçekteki yağışlarda bile sel sorunun yaşanmamasına imkan tanıyacak bir altyapı çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Şunu da vurgulamak isterim ki Darıca’mızın nüfusu iki yüz bin oldu. Darıca ilçemiz, Anadolu'daki birçok şehirden daha büyük nüfusa sahip. Bunun için altyapı sorununu yeniden ele almak, geleceğin ve küresel ısınmanın şartlarına göre adapte etmek gerekiyordu. İnşallah bu yaptığımız çalışmayla çok ağır yağışlarda bile Darıca’mızı riskten koruyacak bir hizmeti gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.
Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesinde şimdiye kadar 1230 metre yağmursuyu ve 2 bin 50 metre kanalizasyon, Nene Hatun Mahallesinde ise 414 metre yağmursuyu ve 322 metre kanalizasyon hattı imalatının tamamlandığı bilgisini de alan Başkan Büyükakın, “Aşıroğlu Caddemizin alt tarafındaki çalışmalar tamamlanarak buraya kadar gelindi. Altyapı çalışmaları zahmetli işlerdir. Olabilen en az zahmetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toplamda 80 milyon TL civarında olan bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Ama bu çalışma tamamlandıktan ve bu zahmet bittikten sonra Darıca’mız su baskını gibi bir problemle karşılaşmayacak. Arkadaşlarımız Darıca Belediyemizin ekipleri ile birlikte hareket ederek hayatı en az etkileyecek çalışmaların yapılmasına özen gösteriyorlar. Ama buna rağmen çıkan sorunlardan ve sıkıntılardan dolayı Darıcalı hemşehrilerimizden haklarını helal etmelerini istiyoruz. Bunların hepsi Darıca'nın daha güzel standartlarda yaşaması, altyapı sorununun olmaması için yapılan projelerdir. Yarın daha güzel bir Darıca'da yaşamak için bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu süre zarfında ortaya çıkan rahatsızlıktan dolayı da vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. İnşallah en az sorunla ve mümkün olan en kısa sürede on iki mahallemizi ilgilendiren bu çalışmayı tamamlayacağız” diye konuştu.
Altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından üst yapıdaki çalışmanın nasıl yapıldığını da vurgulayan Büyükakın, “Bu gibi projelerde Büyükşehir Belediyemizle ile İSU koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Mevcut projemizde de alt yapı çalışmamız başladığında üst yapıdaki çalışmayı başka bir birim yapmak yerine ve bölgedeki işlerin tamamını tek bir çatı altında tek bir proje olarak takip ediyoruz. Bu yeni yaklaşımla projenin tek elden çıkılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde, koordinasyon eksiklikleri nedeniyle çıkan sorunları azaltacağı kanaatindeyiz. Şimdi tek elden çıkmasının da işleri daha hızlandıracağı kanaatindeyim. Korona virüs nedeniyle geniş güvenlik önlemi ve trafik düzenlemesinin yapıldığı imalat çalışmaları Aşıroğlu Caddesi’nde kalan kısımlarında 3 ekip ile devam ediliyor. İSU Genel Müdürlüğü proje kapsamında Darıca ilçesine bağlı Bağlarbaşı, Bayramoğlu, Pirireis, Nene Hatun, Cami, Fevzi Çakmak, Emek, Kazım Karabekir, Sırasöğütler ve Osmangazi olmak üzere 10 mahallede; Gebze ilçesinde ise Beylikbağı ve Eskihisar Mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda yetersiz kalan altyapı hatlarını tamamen yenileyecek.

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